Замглавы РАН назвал нехватку ученых и давление застройщиков главными проблемами археологии

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Предельно небольшой штат археологов, давление со стороны представителей строительного комплекса, недоработки в градостроительном законодательстве и нехватка музейных хранилищ для обнаруженных на раскопках артефактов являются основными и пока не решенными проблемами российской археологии. Такое мнение высказал во вторник вице-президент Российской академии наук, директор Института археологии РАН Николай Макаров.

"Изложение всего перечня трудностей, существующего в археологической отрасли, заняло бы много времени. Первая проблема - это несоответствие штатной численности и финансирования бюджетных учреждений науки археологического профиля масштабам тех задач, которые стоят даже не для проведения раскопок и полного археологического изучения [памятников], а хотя бы для организации этой деятельности. Все-таки 600 археологов на всю страну - это очень немного, мы находимся на пределе научно-организационных возможностей", - сказал Макаров на совместном заседании президиума РАН и Российского исторического общества (РИО).

Вторая проблема, продолжил вице-президент РАН, состоит в давлении со стороны строительного комплекса, которое периодически проявляется в предложениях "отказаться от учета археологического фактора при современном планировании и изменить режимы охраны [археологических памятников], сделав их более комфортными для бизнеса". "Археологам часто адресуют упреки, что они сдерживают современное развитие. Мы постоянно чувствуем это давление и уже научились вести диалог. Он не всегда бывает конструктивным, но чаще всего у нас все-таки получается отстоять свои позиции", - отметил Макаров.

В-третьих, добавил ученый, есть угрозы, появившиеся благодаря росту археологических исследований и в то же время - созданию более строгой системы регулирования этой сферы. "Так, в 2018 году в России приняты поправки к Градостроительному кодексу, которые ставят под вопрос будущее археологической экспертизы земельных участков, - сказал он. - Данные поправки предлагают проведение экспертизы только тех участков, которые перспективны для выявления археологических объектов. Но практика показывает, что, как определить эту перспективность, никто не знает. Такая ситуация представляет собой серьезный риск".

В-четвертых, продолжил вице-президент РАН, существует проблема в создании хранилищ для новых археологических коллекций. "Вы видели результаты этих масштабных раскопок [проведенных в последние годы]. Это сотни тысяч находок, но музеи оказались не готовы их принять. Есть поручение президента РФ о строительстве музейных хранилищ, и нужно приложить все усилия, чтобы это поручение было выполнено в срок. Без строительства хранилищ работа археологов станет просто бессмысленной", - заключил Макаров.