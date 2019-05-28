"КосмоКурс" планирует производить в Подмосковье ракету для суборбитального полета

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Компания "КосмоКурс", которая развивает в России космический туризм, планирует расширить территорию подмосковного предприятия для производства на нем ракет. Об этом сообщил во вторник ТАСС генеральный директор компании Павел Пушкин.

В декабре 2018 года "КосмоКурс" на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил о реконструкции производственной площадки в Подмосковье для проведения испытаний частей двигателя.

"Там расширять планируем. Сейчас мы активно формируем аванпроект, будем согласовывать с Роскосмосом - последняя чисто бумажная стадия. После нее начнем разворачивать и производство, и завод. Недалеко от Москвы", - отметил Пушкин.

По его словам, сейчас есть разные варианты расширения территории. Глава "КосмоКурса" пояснил, что все производство может находиться в одном здании. "Может быть, в этом здании (где проходят испытания частей двигателей - прим. ТАСС). Не обязательно, что это за дверью [будет находиться], может быть, через 100 м в другой секции завода. Есть разные варианты", - подчеркнул Пушкин.

Ранее источник, близкий к властям Нижегородской области, сообщил ТАСС, что стороны подписали соглашение о взаимодействии в рамках создания частного космодрома. Позже эту информацию подтвердили агентству в пресс-службе правительства субъекта РФ и в компании.

"КосмоКурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных коммерческих полетов туристов. Предполагается, что экипаж из шести человек и одного инструктора совершит 15-минутное путешествие на высоту 200 км. Первый полет запланирован на 2025 год.