В Крыму ищут возможный ход между пещерой под "Тавридой" и стоянкой неандертальца

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Ученые Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского пробуют установить возможное сообщение между обнаруженной под трассой "Таврида" пещерой и Волчьим гротом, где в конце XIX века впервые в России была найдена стоянка первобытного человека. Об этом сообщил журналистам ученый секретарь Крымского отделения РГО, старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии КФУ Геннадий Самохин.

Пещеру с останками древних животных обнаружили летом 2018 года у поселка Зуя Белогорского района, в районе строительства автотрассы "Таврида". По данным Российского географического общества, она начала формироваться около 5 млн лет назад и превосходит по размерам все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма, ее протяженность составляет около 1,3 тыс. м.

"Мы понимаем, что открыли только десятую часть пещеры. Предполагаем, что ее протяженность может составлять до 15 км. И эта система [пещер] рядом. Сейчас она закрыта, скорее всего, глиняной пробкой. 99%, что мы найдем продолжение пещеры. Весь этот массив, начиная от Зуи до Волчьего грота, стоянки неандертальцев, находится в аналогичных геологических условиях", - сказал он.

Ученый уточнил ТАСС, что он и его коллеги постараются найти возможный ход между двумя пещерами. Самохин отметил, что КФУ закупил необходимое для работы оборудование на 12 млн рублей, которое позволяет сканировать землю на глубину до 200 метров, выявляя карстовые полости и обводненные зоны.

"С помощью этих приборов мы можем определить, где копать, где необходимо убрать лишнюю глину. То есть пробить проход и дальше исследовать. Мы начинаем с этим работать, у нас очень хорошее оборудование", - сказал он. Самохин не исключает, что в еще необследованных участках пещеры ученых ждут новые открытия.

О пещерах

Ранее сообщалось, что при пещере, получившей название "Таврида", планируют создать научный спелеологический стационар, а автомобильная дорога будет проходить над пещерой по специальной конструкции.

Стоянка древнего человека в пещере Волчий грот была обнаружена в 1879-1880 годах Константином Мережковским, братом известного писателя и философа Дмитрия Мережковского, ранее не обследовалась спелеологами. Она находится примерно в 10-12 км от пещеры Таврида. В ней были обнаружены кости диких животных, кремниевые орудия, которым примерно 100 тыс. лет.