Число площадок для подготовки диссертаций в России может увеличиться

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Уточнение критериев предоставления вузам права самостоятельного присуждения ученых степеней позволит обеспечить разнообразие форм аттестации, увеличить число площадок и альтернативные возможности для подготовки диссертационных исследований, в том числе в аспирантуре (адъюнктуре), а также будут способствовать реализации национального проекта "Наука". Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Ранее во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, уточняющее критерии и порядок предоставления вузам права самостоятельного присуждения ученых степеней. Перечень научных и образовательных организаций, которым предоставлялось право самостоятельно присуждать ученые степени, был установлен распоряжением правительства в 2017 году. В него были включены 19 вузов и четыре научные организации.

"Эти меры позволят на основе формирования конкурентной среды обеспечить разнообразие форм аттестации, увеличить число площадок и альтернативные возможности для подготовки диссертационных исследований, в том числе в аспирантуре (адъюнктуре), а также будут способствовать реализации национального проекта "Наука" в части увеличения количества подготовленных высококвалифицированных кадров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление утверждает единые подходы к формированию перечня, которые позволяют учитывать показатели работы вузов, независимо от их статуса, в соответствии с общими критериями. Например, при рассмотрении вопроса о включении образовательной организации в перечень, теперь будут дополнительно учитываться научные публикации, индексируемые в международной базе данных Scopus (до сих пор принимались во внимание только индексируемые в базе данных "Сеть науки" (Web of Science).

"База данных Scopus широко используется при проведении научных исследований и отражает значительную часть общего числа публикаций в международных базах цитирования. Таким образом, учет публикаций, индексируемых в международной базе данных Scopus, дополнительно обеспечит возможность включения в перечень организаций гуманитарного, социально-экономического и медицинского профиля", - пояснили в Минобрнауки.

Кроме того, будет учитываться удельный вес численности обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуре и ассистентуре-стажировке. Теперь он должен составлять не менее 5%. Также постановление уточняет порядок осуществления Минобрнауки России проверки на предмет соответствия организации критериям, добавили в пресс-службе.