Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно испытали в Москве

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Коммерческую версию первого российского квантового телефона, созданного в МГУ им. М.В. Ломоносова, успешно испытали во вторник в Москве. Новинку протестировали специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Центр квантовых технологий".

Квантовый телефон ViPNet QSS Phone, входящий в комплекс защищенной телефонии ViPNet Quantum Security System (ViPNet QSS), - совместная разработка Центра квантовых технологий МГУ имени М.В. Ломоносова и российской компании "Инфотекс", входящей в консорциум Центра. Организаторы провели сеанс голосовой связи, защищенной с помощью квантовых ключей, между офисами "Инфотекса" и Центра квантовых технологий МГУ.

"Итак, я сейчас снимаю трубку и звоню на физфак... Алло! Николай Николаевич! - Алло! Вас приветствуют из Московского университета", - с таких слов начался разговор руководителя Центра научных исследований и перспективных разработок компании "Инфотекс" Владимира Елисеева и директора Центра квантовых технологий МГУ имени М.В. Ломоносова Николая Сысоева.

"Слышимость отличная, ключи квантовые. Мы сейчас готовы рассмотреть другие компоненты нашей системы", - подвел итог Елисеев, завершая разговор по квантовому телефону, который длился около полутора минут.

Отечественный квантовый телефон разрабатывался в течение трех лет. Конфиденциальность переговоров по нему основана на стойком симметричном шифровании сетевого трафика между абонентами с использованием протокола квантового распределения ключей. По информации разработчиков, ViPNet QSS Phone не подвержен известным атакам с использованием квантовых компьютеров, которые уже в ближайшем будущем смогут достигнуть производительности, достаточной для "взлома" многих широко используемых сегодня криптографических механизмов.

Разработчики первого в России квантового телефона VIPNET QSS PHONE считают, что приобрести оборудование потребители смогут уже в 2020 году, сообщил Елисеев.

"Купить можно будет в 2020 году. Мы ориентируемся на начало [года]. Запускаем производство в конце 2019 года, в начале 2020 года будет пилотная поставка", - сказал Елисеев, добавив, что речь идет о стационарном комплексе (включает сервер, клиент квантового распределения ключей и телефонные аппараты), который реализует задачи защищенной связи, актуальные для коммерческих структур, а не рядовых пользователей.

Стоимость комплекта оборудования для одной компании, предполагающего подключение около 50 телефонных аппаратов, Владимир Елисеев в разговоре с корреспондентом ТАСС оценил в 100 млн рублей, предположив, что в будущем цена будет снижаться.

Первыми потребителями квантового телефона должны стать крупные корпорации, в том числе из нефтегазовой отрасли, заявил генеральный директор компании ИнфоТеКС Андрей Чапчаев, отвечая на вопросы журналистов на презентации. Он также сообщил, что общий объем инвестиций в разработку составил 700 млн рублей, из них 140 млн рублей - инвестиции Министерства науки и высшего образования.

НТИ

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году.

Центры компетенций Национальной технологической инициативы - это подразделения, которые создаются на базе образовательных или научных организаций и занимаются развитием так называемых сквозных технологий НТИ.

В числе этих технологий - большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей и другие. Центры ведут исследовательскую и образовательную деятельность в консорциуме с ведущими технологическими компаниями. Оператором проекта Центров компетенций НТИ выступает Российская венчурная компания.