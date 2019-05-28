Решение о переносе выборов главы Института океанологии не будут пересматривать

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пересмотр решения о переносе выборов директора Института океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук (ИО РАН), принятого в марте комиссией по кадровым вопросам Совета при президенте РФ по науке и образованию, не предусмотрен. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

По данным газеты "Коммерсантъ", в январе 2019 года коллектив института выдвинул пять кандидатур на должность директора института. Однако комиссия в марте отложила их рассмотрение. Ученые обеспокоены тем, что при отсутствии назначенного главы организация не сможет полноценно выполнить госзаказ на сумму 46 млрд рублей по нацпроекту "Наука". С января 2017 года врио руководителя является доктор наук Алексей Соков.

"Решения кадровой комиссии принимаются на основании действующего регламента. Согласно регламенту, решения комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. Также регламентом не предусмотрено разъяснение кадровой комиссией причин принятых ею решений в отношении кандидатов", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что госзадание ИО РАН сформировано в соответствии с основными видами деятельности института, согласно его уставу. И включает, в частности, проведение фундаментальных научных исследований и подготовку кадров в аспирантуре.

"Такой перечень работ и услуг включается в государственное задание ИО РАН, начиная с 2016 года. Ранее прецедентов невыполнения государственного задания организацией не возникало", - говорится в сообщении.