Остатки старинной мостовой найдены в ходе ремонта в Нижегородском кремле

ТАСС, 28 мая. Рабочие во время земляных работ на территории Нижегородского кремля обнаружили остатки старинной деревянной мостовой, предположительно, XVIII-XIX века. Находку исследуют специалисты Института археологии Российской академии наук (РАН), сообщается на сайте правительства Нижегородской области.

"Во время проведения земляных работ при прокладке труб на территории Нижегородского кремля рабочие обнаружили остатки старинной деревянной мостовой. Мостовая относится, предположительно, к XVIII-XIX векам, она проходила по нынешнему Ивановскому съезду", - говорится в сообщении.

Ивановский съезд получил свое название от Ивановской башни кремля. Его начало - у Дмитриевской башни, съезд насквозь пересекает кремль.

Мостовая расположена на глубине около полуметра от нынешней поверхности Ивановского съезда. Под мостовой найдены остатки подпольного пространства жилища. По предположению специалистов, они относятся к XIV веку.

Поверхность проезда восстановят после завершения исследовательских работ.