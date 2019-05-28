Состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки обновлен почти на 70%

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Правительство России утвердило новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки России, в которую вошли 139 человек, из которых 94 - новые участники. Председателем ВАК вновь утвержден ректор Российского университета дружбы народов (РУДН), профессор Владимир Филиппов, говорится в распоряжении правительства, опубликованном во вторник на его сайте.

"Утвердить прилагаемые: состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России; состав президиума Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России", - говорится в распоряжении.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, утверждены новый состав комиссии в количестве 139 человек и состав президиума комиссии в количестве 84 человек. В утвержденном составе комиссии 94 новых членов (68%). Председателем назначен ректор РУДН Владимир Филиппов.

Предыдущий состав комиссии в количестве 130 человек и состав президиума комиссии в количестве 93 человека были утверждены распоряжением правительства от 30 апреля 2016 года.

Новые члены

Как пояснили в пресс-службе Минобрнауки РФ, главным ученым секретарем ВАК стал заведующий кафедрой Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) доктор юридических наук Игорь Мацкевич.

"Для обеспечения деятельности комиссии по вопросам, связанным со сведениями, составляющими государственную тайну, в ее состав включены советник начальника управления регистрации и архивных фондов ФСБ России Василий Христофоров и член ЦИК России Борис Эбзеев", - говорится в сообщении.

В новом составе ВАК, согласно данным министерства, 40 академиков РАН и 31 член-корреспондент РАН, что на 47% выше, чем было в предыдущем (26 академиков РАН и 12 член-корреспондентов РАН). Также расширилась география его членов: теперь в ВАК есть представители всех федеральных округов, а также пяти иностранных государств (Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Киргизия). В предыдущий состав комиссии входили ученые из шести федеральных округов и одного иностранного государства.

Положение о ВАК

Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки обеспечивает государственную научную аттестацию. В соответствии с положением о ВАК, составы комиссии и президиума утверждаются правительством РФ по представлению министра науки и высшего образования сроком на три года. В последующем состав комиссии подлежит обновлению не менее чем на 50%. При этом член комиссии не может исполнять свои функции более двух сроков подряд.

Комиссия формируется на основании предложений государственных академий наук, ведущих образовательных и научных организаций, из числа докторов наук, специалистов в области науки, техники, образования и культуры, имеющих высокие наукометрические показатели и соответствующих критериям, определенным научным сообществом. В числе этих критериев, в том числе, наличие публикаций, входящих в международные базы данных, индекс цитирования публикаций, стаж научно-педагогической деятельности, наличие государственных премий и наград в области науки и техники.