Ученые определили в Архангельске планы на год по изучению Арктики

"К нам приехали 450 исследователей Арктики из 29 стран, главный итог - это живое общение исследователей, обсуждение конкретных планов на этот и следующий годы с учетом финансовых, логистических и других возможностей. Была возможность оценить, что делают другие - другие страны, другие научные коллективы, и скорректировать свои интересы, свои направления деятельности. Учитывая изменения климата в Арктике, мы объединяем усилия различных научных организаций с тем, чтобы взвешенно выдвигать предложения, аргументацию для предотвращения возможных ущербов, рисков и т. д.", - сказал Павленко.

АРХАНГЕЛЬСК, 28 мая. /ТАСС/. Ученые из 29 стран в ходе Недели арктической науки в Архангельске определили планы на год по изучению Арктики. Во вторник состоялось официальное закрытие саммита, в котором, как сказал ТАСС вице-президент Международного арктического научного комитета (МАНК) Владимир Павленко, приняли участие около 450 исследователей Арктики.

Как отметил собеседник агентства, в ходе саммита проведена оценка, как в разных странах воспринимают события, связанные с изменением климата в Арктике. "Мы ощущаем необходимость более тесного взаимодействия, объединения интеллектуальных потенциалов, инфраструктурных возможностей в изучении Арктики, - пояснил вице-президент МАНК. - В области технологической поддержки, оценки результатов исследований, надо признать, что мы немного отстали. Опора на технологические возможности с точки зрения оценки результатов измерений у наших партнеров выше, поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве. А они заинтересованы во включении в наши программы, экспедиции и исследования в пределах Арктической зоны России".

Темы дискуссий

Как сообщил ТАСС исполнительный секретарь МАНК Аллен Поуп, участники саммита смогли обсудить наиболее серьезные проблемы, связанные с изменением климата в Арктике. "На саммите были подняты проблемы изменений растений Арктики, что важно - в российской части Арктики, изменении арктического океана, - сказал он. - Было много дискуссий о включении коренных народов в арктическую науку, как ученые могут работать вместе с людьми, которые живут в Арктике. Самый главный результат - это налаживание контактов между российскими исследователями и учеными из других стран".

Директор Арктического исследовательского центра (Аляска, США) Ларри Хинзман рассказал ТАСС, что ученые обсудили применение новых подходов в работе в Арктике в условиях изменения климата. "Нужно применять новые подходы, чтобы понять, что это за изменения, и какие конкретно последствия нас ждут. Мы стараемся работать больше с местными сообществами - вовлекать их в работу, чтобы понять, какие будут последствия и как к ним адаптироваться, - отметил Хинзман. - Мы сейчас лучше понимаем, как мы теряем морской лед, тепло поднимается с глубин океана, и мы разрабатываем новые инструменты и новые техники, чтобы следить за тем, как меняется окружающая среда".

Неделя арктической науки (Arctic Science Summit Week) учреждена Международным арктическим научным комитетом (МАНК/ IASC), проводится ежегодно в разных странах, в России проходит во второй раз. Неделя арктической науки - крупнейшая ежегодная международная встреча ученых, которые поддерживают и продвигают арктические научно-исследовательские проекты.