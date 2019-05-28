Ростех стал индустриальным партнером НОЦ в Самарской области

САМАРА, 28 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" стала индустриальным партнером научно-образовательного центра (НОЦ) Самарской области. Об этом во вторник говорится на сайте правительства региона.

Региональный НОЦ, как сообщил ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, откроется к 1 июля и будет профинансирован из областного бюджета. Его специализацией станет автомобилестроение, космос и медицина.

"Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере создания и развития деятельности НОЦ в Самарской области. Госкорпорация "Ростех" стала первым стратегическим индустриальным партнером научно-образовательного центра Самарской области", - говорится в сообщении.

Дальнейшим этапом создания НОЦ в регионе станет определение предприятий-участников и подписание с ними соглашения о создании консорциума.

Создание сети из 15 научно-образовательных центров мирового уровня, призванных объединить университеты, научные институты и производство, является одной из задач нацпроекта "Наука". Согласно его целям, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран по научным исследованиям и разработкам в областях, определяющих приоритеты научно-технологического развития. Для этого должны быть созданы привлекательные условия для работы в Российской Федерации.