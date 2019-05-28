Исследования нейронных сетей и новых материалов отметили премией правительства Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Восемнадцать петербургских ученых, работающих в разных областях науки, получили премии правительства Санкт-Петербурга, передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения.

В частности, за исследования нейронных сетей-генераторов шагательных движений у человека и разработку новых способов реабилитации пациентов премию получил доктор биологических наук Юрий Герасименко. Кандидат физико-математических наук Надежда Глебова была отмечена за создание инновационных материалов для создания электрохимических источников питания. Премия в области филологии досталась главному научному сотруднику Института лингвистических исследований РАН Андрею Соболеву за изучение культуры Балканского полуострова и славянских языков.

Еще одним из лауреатов стал ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев, награжденный за разработку и развитие доктрины позитивного уголовно-правового регулирования и позитивной ответственности в уголовном праве.

"Та аура, то настроение, та атмосфера, которые есть в нашем городе, конечно, создают особое состояние в любом вузе - для студентов, в любом научном учреждении - для ученых, поэтому получить премию правительства Санкт-Петербурга, конечно, особенно приятно", - сказал ТАСС Кропачев.

Также были отмечены 53 лауреата в области развития высшего и среднего профессионального образования. Награды вручил врио губернатора города Александр Беглов.

"Нужно науку развивать, нам нужно пополнять наш бюджет, мы должны иметь возможность, привлекать научное сообщество, "умные инвестиции", нам нужно создавать высокотехнологичные рабочие места. Город имеет высокий научный потенциал, и его нужно всячески расширять", - сказал Беглов, обращаясь к лауреатам.