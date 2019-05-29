Рекордное количество мальков лосося покидает нерестилища на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мая. /ТАСС/. Рекордное за последнее десятилетие количество молоди тихоокеанского лосося отмечают ученые Камчатского филиала ВНИРО (КамчатНИРО) в реках бассейна Большой на западе Камчатки. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации "Река Большая".

"Специалисты КамчатНИРО проводят учетные работы по оценке качественных и количественных характеристик молоди горбуши. Скат (выход из нерестилищ - Прим. ТАСС) молоди горбуши текущего года является наиболее массовым в последнем десятилетии. Нагуляв тело в море, сегодняшние сеголетки (мальки) вернутся в качестве производителей в реки запада Камчатки в 2020 году", - приводятся в сообщении слова директора КамчатНИРО Нины Шпигальской.

Отмечается, что рекордная массовость мальков стала результатом больших подходов рыбы летом 2018 года и активной рыбоохранной работы в Усть-Большерецком районе. "Ассоциация "Река Большая" традиционно оказывает помощь ученым в проведении учетов. Так, в ближайшее время специалисты КамчатНИРО проведут оценку обитания молоди тихоокеанских лососей в период ската и раннего морского нагула в прибрежных водах Охотского моря с использованием морского судна, предоставленного ассоциацией", - говорится в сообщении.

Мальки диких тихоокеанских лососей, появившись из икринок на нерестилищах, проводят зиму в верховьях рек и скатываются в море в мае-июне. В зависимости от вида через 1-4 года, рыбы вернутся в родные реки, чтобы дать жизнь новым поколениям. Отнерестившиеся лососи погибают и становятся кормом для мальков.

Ассоциация "Река Большая" была создана в 2016 году. Рыбопромышленники, работающие на западе Камчатки, объединили усилия, чтобы вести борьбу с нелегальным промыслом в бассейнах рек Большая и Опала, находящихся под самым сильным на полуострове браконьерским прессингом. Ежегодно здесь выставляются посты, совместно с уполномоченными силовыми органами работают мобильные группы общественных инспекторов. За три года удалось добиться существенного увеличения пропуска лососей на нерест, что подтверждает отраслевая наука.