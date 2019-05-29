Российские ученые разработали новый метод диагностики астмы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Группа ученых из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ) совместно с Тихоокеанским океанологическим институтом им. В. И. Ильичева (Владивосток) разработали новый метод диагностики астмы и хронической обструктивной болезни легких на основе анализа звуков выдоха, которые регистрируют с помощью бытового микрофона. Об этом в среду ТАСС сообщила доцент кафедры биотехнических систем ЛЭТИ Анна Глазова.

"Обычно для диагностики астмы и хронической обструктивной болезни легких используется спирометрия - человек делает выдох в специальную трубку, и врач анализирует объем выдоха и его скорость. Мы предложили более простой метод - выдох человека записывается на микрофон, и уже по характеристикам звука и его продолжительности определяется патология", - пояснила собеседница агентства.

По словам Глазовой, для проведения процедуры используется обычный петличный микрофон, который во время выдоха располагается у рта пациента. Как отметила доцент кафедры, возможность диагностировать болезнь по продолжительности выдоха была замечена еще в середине прошлого века. "Практическое применение этой технологии стало возможно только с появлением возможности использования высокоточных алгоритмов обработки данных, пионером развития которых стала научная группа под руководством д.т.н. Коренбаума. Объединение этих наработок и потенциала ЛЭТИ в области систем удаленного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями легких привело к тому, что в этой области мы действительно можем гордиться солидным потенциалом на мировом уровне", - пояснила собеседница агентства.

Как отметила Глазова, удобство изобретения в том, что оно позволяет проводить удаленную диагностику на оборудовании, с которым может справиться пациент без помощи врача. "Человеку нужен только микрофон и смартфон или компьютер", - пояснила доцент.

По словам Глазовой, над изобретением она работала совместно со студентами кафедры биотехнических систем с 2016 года в рамках гранта программы "Умник". "Сейчас мы грант завершили, создали опытный образец. Раньше мы, конечно, проводили исследования с вовлечением пациентов, но теперь планируем более широкие клинические тестирования, чтобы потом внедрить разработку в жизнь", - сказала собеседница агентства.