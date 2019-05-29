Ученые нашли способ повысить эффективность солнечной батареи на 20%

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) модифицировали материал из редкоземельных элементов. Предполагается, что его использование при сборке промышленных кремниевых солнечных батарей позволит повысить их КПД более чем на 20%, сообщила в среду пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Научной группой в лаборатории "Физика функциональных материалов углеродной микро- и оптоэлектроники" Физико-технологического института УрФУ был разработан прототип модифицированной солнечной ячейки, содержащей конверсионный слой из наночастиц редкоземельных оксидов. Такая конструкция солнечной ячейки позволит использовать дополнительную часть солнечного спектра в ультрафиолетовой области, что, по предварительным данным, обеспечит увеличение эффективности преобразования более чем на 20%", - говорится в сообщении.

Ученые использовали материал на основе группы из 17 элементов, включающей скандий, иттрий, лантан и лантаноиды. Направленная модификация их оптических свойств значительно улучшает КПД преобразования солнечной энергии.

Группа проекта под руководством Зацепина войдет в состав уральского Научно-образовательного центра (НОЦ) "Передовые промышленные технологии", создаваемого по нацпроекту "Наука", и продолжит разработку готовой версии батареи.

Сейчас эффективность промышленных кремниевых солнечных батарей не превышает 15%, что существенно ограничивает их повсеместное использование. Ученые из разных стран ведут работы по повышению их КПД, однако значительно повысить эффективность промышленных солнечных батарей пока не удалось. Под руководством Анатолия Зацепина группа УрФУ доказала, что этот показатель может достигать 25-30%. "Отдельные эксперименты говорят о том, что этот показатель, в принципе, может достигать еще большей величины, но это требует дополнительной проработки. Дальнейшее развитие исследований в этой области демонстрирует явные перспективы глобального прорыва в сфере альтернативной энергетики и создания нового поколения высокоэффективных солнечных батарей. Можно надеяться, что это приведет к тому, что солнечная энергетика с каждым годом будет все сильнее увеличивать свою долю рынка, вытесняя традиционные виды энергетики", - цитируют в сообщении руководителя проекта.

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Требуется создать привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. Также в этот срок необходимо создать не менее 15 НОЦ мирового уровня.