Ученые объяснили эволюцию границ между участками материи и антиматерии в ранней Вселенной

НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Новосибирские и московские ученые провели исследование изменений границ между областями материи и антиматерии на раннем этапе развития Вселенной. Они установили параметры, которые определяют толщину этих границ, что в дальнейшем поможет вычислить расстояние до областей антиматерии на сегодняшний день, говорится в сообщении пресс-службы Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, опубликованном в среду на сайте ИЯФ.

"Специалисты Института теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова (НИЦ "Курчатовский институт" - ИТЭФ), Новосибирского государственного университета (НГУ) и Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) исследовали эволюцию доменных стенок (границ между областями материи и антиматерии) в ранней Вселенной. Ученые установили, что поведение стенок зависит от их толщины в плоском пространстве-времени и от параметра Хаббла - величины, характеризующей скорость расширения Вселенной", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что на раннем этапе развития Вселенной существовало некое поле, однако в результате смещения симметрии произошло образование областей (доменов), имевших отличные друг от друга свойства: в одних поле имело положительное значение, в других - отрицательное. А на стыке этих областей образовывались доменные стенки, которые имели промежуточные свойства относительно доменов. Ученые доказали, что толщина этих стенок с течением времени менялась, однако в конечном итоге становилась постоянной. Саму же толщину стенки можно определить соотношением параметра толщины стенки в гипотетической ситуации, когда Вселенная статична, и параметра скорости расширения Вселенной.

В наше время, как отмечается в сообщении, стенки обнаружить не удается. Ученые предполагают, что во время раннего этапа жизни Вселенной, когда она очень быстро расширялась, начался процесс размывания доменных стенок. На следующем же этапе развития Вселенной в доменах с положительным значением образовалась материя, в доменах с отрицательным - антиматерия, а переходная часть - стенки - стерлись.

В известном человеку участке Вселенной материя превалирует над антиматерией. Ученые объясняют это тем, что человечество находится в большом домене материи. Таким образом, во Вселенной могут быть большие участки с антиматерией. В дальнейшем ученые планируют развить работу, выяснив, на каком минимальном расстоянии от нас могут находиться домены антиматерии, добавили в пресс-службе.