Ученые создали анализирующие поведение покупателей "умные ценники"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) создали и внедрили в магазины "умные ценники", которые автоматически выставляют лучшую цену на продукцию и анализирую поведение потребителей. Разработка соответствует потребностям рынка "Нейронет" Национальной технологической инициативы (НТИ) в сегменте "Нейро-коммуникации и маркетинг", сообщила в среду пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Умные ценники", созданные НГТУ НЭТИ, меняют цены на товар автоматически в зависимости от спроса, остатков на складе и других показателей ценообразования при помощи встроенной системы геопозиционирования и без участия дополнительного персонала. Программа позволяет проводить глубинную аналитику, отслеживать поведение потребителей и способна заменить маркетинговые отделы небольших сетей магазинов", - говорится в сообщении.

Главное преимущество разработки, как отмечается в сообщении, - это программное обеспечение, которое позволяет проводить глубинную аналитику и формировать ценообразование в магазине. Полученная программой информация обрабатывается с данными из системы по автоматизации деятельности на предприятии (CRM), например, с программой "1С". После чего выводит стоимость на ценники. Аналитический инструмент может либо рекомендовать, либо сам в режиме онлайн устанавливать оптимальную цену на товар.

Одна из других функций "умных ценников" - определение трафика посетителей, их возраста, пола и перемещения по залу при помощи встроенного Wi-Fi модуля. Он считает расстояние до Wi-Fi-модуля смартфона. После чего данные обрабатываются и передаются в программу аналитики. Для идентификации устройства и определения его местоположения достаточно включить систему в программу лояльности.

В отличие от зарубежных аналогов, как пояснили разработчики, ценники легко устанавливаются. Они выполнены из электронной бумаги, полочного каркаса, управляющего модуля и подключается по беспроводной сети к компьютеру. Кроме того, они будут примерно на 30% дешевле зарубежных аналогов. Первые "умные ценники" установлены в одном из магазинов города для тестирования.

Разработка, как добавили в министерстве, соответствует потребностям рынка "Нейронет" Национальной технологической инициативы (НТИ) в сегменте "Нейро-коммуникации и маркетинг". НТИ - программа по созданию условий для вывода российских прорывных технологий на международные рынки. Задачи и возможности НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". В частности, согласно паспорту нацпроекта, к 2020 году должно быть создано 14 центров компетенций НТИ.