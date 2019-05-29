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Нидерландские ученые выявили ген, в два раза снижающий вероятность развития деменции

Речь идет о генетической вариации Rs 72824905, которая встречается примерно у 1% населения планеты

ГААГА, 29 мая. /ТАСС/. Ученые из медицинского центра Амстердамского университета выявили редкий ген, который существенно снижает вероятность развития деменции в старости. Об этом сообщил информационный портал NL Times.

Люди с этой "генетической вариацией", которая встречается у 1% населения планеты, также имеют больше шансов прожить дольше. Результаты исследования 16 различных групп людей в Европе и Северной Америке, включая старожилов в возрасте за 100 лет, опубликованы в журнале Acta Neuropathologica. В перспективе это открытие может использоваться для лечения болезни Альцгеймера и других форм дегенеративных заболеваний, таких как фронтотемпоральная деменция и деменция с тельцами Леви.

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"Генетическая вариация, известная под кодом Rs 72824905, ранее уже была определена в качестве потенциальной естественной защиты от болезни Альцгеймера, - отметили ученые. - Однако исследование с участием 53 тыс. человек является первым широкомасштабным анализом, подтверждающим теорию".

По разным оценкам, в Нидерландах различными формами деменции страдают от 254 тыс. до 270 тыс. человек. В 70% случаев речь идет о болезни Альцгеймера. У 16% людей наблюдается деменция, вызванная дегенерацией кровяных сосудов, еще у 6% - деменция с тельцами Леви или болезнь Паркинсона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 50 млн человек в мире больны старческой деменцией, из которых две трети страдают болезнью Альцгеймера. Каждый год, по наблюдениям ВОЗ, на планете заболевает болезнью Альцгеймера почти 10 млн человек.

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Нидерланды
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