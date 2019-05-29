РАН предложила выделить гранты студентам на создание наноспутников

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) предложила Российскому научному фонду (РНФ) и Российскому фонду фундаментальных исследований (РФФИ) провести конкурс для студентов и разыграть гранты на создание наноспутников, что будет способствовать развитию этого направления в космической науке. Об этом сообщил в среду на заседании Совета Российской академии наук (РАН) по космосу президент РАН Александр Сергеев.

"Давайте подготовим проект, чтобы обратиться в фонды - к РНФ и РФФИ - с предложением поддержать студенческие проекты по созданию наноспутников. Чтобы гранты были достаточного масштаба на проведение работ, в несколько миллионов, я думаю", - сказал Сергеев, добавив, что хотя работа в университетах по космическим технологиям налажена, но не везде, поэтому нуждается в поддержке.

По словам члена-корреспондента РАН Олега Алифанова, выступавшего с докладом на заседании, разработка и запуск наноспутников оценивается в $80 тыс. (около 7 млн рублей). Только разработка, по его данным, потребует около двух-трех миллионов рублей.

Одним из главных пунктов обсуждения заседания Совета РАН по космосу, который проходит в среду, стало использование космических технологий в образовании, научно-образовательные спутники и эксперименты на МКС.