В "Сколково" могут создать научно-исследовательский центр мирового уровня

СКОЛКОВО, 29 мая. /ТАСС/. Инновационный центр "Сколково" может стать площадкой для создания научно-исследовательского центра мирового уровня. Об этом ТАСС в среду в кулуарах седьмой международной конференции Startup Village в Сколково сообщил первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников.

Седьмая международная конференция Startup Village проходит в инновационном центре "Сколково" 29 и 30 мая. Ожидается, что в ней примут участие представители 4,5 тыс. компаний и больше тысячи инвесторов, на конференции выступят более 300 спикеров из 80 стран. Выступая на церемонии открытия конференции, Трубников предложил представителям компаний-участников Startup Village принять участие в реализации нацпроектов "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика".

"Компании-резиденты Фонда "Сколково" обладают необходимым опытом и компетенциями, которые позволяют им принять участие в национальном проекте "Наука". На территории инновационного центра "Сколково" в рамках нацпроекта вполне может быть создан научно-исследовательский центр мирового уровня", - сказал замминистра.

Конференция Startup Village традиционно выступает площадкой для обсуждения трендов и идей, в котором участвуют основатели стартапов, успешные бизнесмены, инвесторы, крупные технологические корпорации и представители власти. Участниками обсуждения в этом году также станут представители зарубежных компаний, которые заинтересованы в развитии российских технологий.

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.

На фонд возложены функции управления Инновационным центром "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1900). В 2018 году выручка компаний-участников "Сколково" составила 91,9 млрд рублей, совокупная выручка за 9 лет существования проекта достигла 301,1 млрд рублей. Важной частью экосистемы "Сколково" является исследовательский университет - Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института.