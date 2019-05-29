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В Минобрнауки прокомментировали избрание главой ВАК Филиппова на третий срок

В ведомстве уточнили, что это не противоречит действующему положению о Высшей аттестационной комиссии

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Утверждение ректора Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимира Филиппова председателем Высшей аттестационной комиссии (ВАК) третий раз подряд не противоречит действующему положению о ВАК, так как оно вступило в силу в 2016 году. Об этом сообщил представитель пресс-службы Минобрнауки РФ.

Ранее правительство России утвердило новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки России, в которую вошли 139 человек, из которых 94 - новые участники. Председателем ВАК вновь утвержден ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) профессор Владимир Филиппов, говорится в распоряжении правительства, опубликованном во вторник на сайте. Ректор в третий раз возглавил ВАК, однако, согласно положению о ВАК, её члены не могут избираться более двух сроков подряд.

"Действующий состав утверждён в соответствии с положением о ВАК, принятом правительством РФ в 2016 году. Согласно заключению Института законодательства и сравнительного правоведения, положение о ВАК не распространяется на работу членов ВАК до принятия этой нормы (так как ни в самом документе, ни в соответствующем постановлении правительства РФ не сказано о применении обратной силы). То есть временной отсчет требований к ВАК должен осуществляться с начала действия данного положения, как и отсчет сроков нахождения в составе ВАК его членов", - говорится в сообщении.

Согласно положению о ВАК, состав комиссии утверждается правительством РФ по представлению министра науки и высшего образования Российской Федерации сроком на три года. В последующем состав комиссии подлежит обновлению не менее чем на 50%. При этом член комиссии не может исполнять свои функции более двух сроков подряд.

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