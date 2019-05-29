Разработчики противораковых препаратов из СКФУ нашли инвестора для исследований

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета, разрабатывающие биологически активные противораковые препараты, нашли инвестора, готового поддержать их исследования. Об этом сообщил журналистам заведующий кафедрой химии Северо-Кавказского федерального университета, доктор химических наук, профессор Александр Аксенов.

"Нам удалось найти вещества против глиобластомы (вид злокачественной опухоли мозга - прим. ТАСС), которые вызывают обратную дифференциацию пораженных клеток - раковые клетки не умирают, а перерождаются в здоровые. Мы совместно с американскими коллегами получили патент на наши разработки. Уже удалось отыскать инвестора", - сказал он, не уточнив, кто именно готов оказать поддержку.

В этом году, отметил Аксенов, ученым СКФУ удалось найти два вещества, которые обладают достаточно высокой активностью и вызывают обратную дифференциацию по отношению к нейробластоме.

СКФУ активно сотрудничает с исследователями из Техасского университета, которые реализуют аналогичную программу по поиску противораковых препаратов.

"Наша большая гордость в том, что профессор из Техаса Александр Корниенко, выиграв американский грант на исследования, закупил порядка 20 тыс. соединений из оксфордской [медицинской] базы [данных]. Он провел испытания и нашел два активных вещества. Мы, в свою очередь, послали в Техас на испытания всего лишь 32 вещества. Среди наших образцов было обнаружено два соединения, которые превосходили по активности в 2,5 раза вещества из оксфордской базы. В настоящее время совместно с Техасским университетом мы подали на регистрацию патент на наши разработки в области борьбы с нейробластомой", - сообщил Аксенов.

В ходе испытаний выяснилось, что вещества, которые вызывают обратную дифференциацию клеток нейробластомы, воздействуют и на внутриклеточных паразитов. По словам завкафедрой химии СКФУ, синтезированные нами образцы успешно борются со страшной болезнью - лейшманиозом, которой в тропических странах ежегодно заражаются около миллиона человек.