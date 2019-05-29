Первую в истории российскую археологическую миссию на Кипре завершат в 2019 году

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Первая в истории отечественной науки российская археологическая миссия на Кипре подходит к своему завершению. В 2019 году на уникальном археологическом памятнике под названием "Аногира-Влу" будет заложен последний раскоп и проведены итоговые геомагнитные исследования, сообщил ТАСС в среду руководитель отдела истории античной культуры Института истории материальной культуры (ИИМК РАН) Владимир Горончаровский.

"Идея миссии родилась после празднования 900-летия установления культурных связей России с Кипром. Летом 2019 года специалисты из РФ завершат многолетние раскопки историко-археологического комплекса под названием "Аногира-Влу". В этом году планируется провести геомагнитную разведку и последние раскопки возле древних керамических печей для производства сосудов под оливковое масло. Итогом работы российской миссии по просьбе Департамента древностей Кипра станет специальная научная монография, рассказывающая современникам о древней истории Кипра времен античности и раннего средневековья", - сказал собеседник агентства.

Объект исследования российских специалистов находится близ горной деревни Аногира, недалеко от города Лимассол. "Вскрытая площадь памятника "Аногира-Влу" - более 600 кв. м, на которых в древности располагалось производство оливкового масла, а после него - небольшое святилище в честь античного бога Аполлона. Самые древние находки на изучаемом памятнике датируются эпохой позднего эллинизма (I век до н.э.), а самые поздние относятся к началу пятого века н.э.", - рассказал исследователь из ИИМК РАН.

Среди находок на памятнике - громадная каменная гиря от пресса для выдавливания масла из оливок, фрагменты стеклянных сосудов, песты из зеленого диорита, изобилие толстостенной керамики, медные кольца непонятного назначения, фрагменты черепицы от навесов, античные статуи, хранящиеся ныне в Лимассольском музее (женская фигура и изваяние бога Аполлона), а также загадочные плиты с высеченными на них буквами А и Е.

"В соответствии с одним из трактатов Плутарха, такие буквы скорее всего были предметом культового созерцания для тех, кто приходил поклоняться Аполлону. Через созерцание этих букв они впадали в транс и входили в общение с высшим миром. Данное языческое божество на Кипре почиталось особым образом", - пояснил Горончаровский, и добавил, что святилище Аполлона был скорее всего разрушено вследствие гонений на языческие культы служителями новой религии - христианства - примерно во второй половине 4 века н.э.

По другой версии - в 365 году н.э. Кипр пережил мощнейшее землетрясение, уничтожившее большое количество религиозного наследия прошлого. В настоящее время, отметил ученый, помимо археологов из РФ на других памятниках Кипра также ведут раскопки исследователи из США, Италии, Франции и Польши.