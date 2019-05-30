Лауреатами премии "Глобальная энергия" 2019 года стали ученые из Дании и США

Лауреатов 2019 года определили на заседании Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", которое состоялось накануне. В состав комитета входят 20 экспертов из 14 стран мира под руководством Рае Квон Чунга, советника председателя группы HELP при генеральном секретаре ООН, члена Межправительственной группы экспертов по изменению климата, удостоенного Нобелевской премии мира в 2007 году.

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Победителями Международной энергетической премии "Глобальная энергия" в 2019 году стали профессор Фреде Блобьерг (Дания) за развитие интеллектуальной системы управления для возобновляемой энергетики и доктор Халил Амин (США) за вклад в развитие технологии эффективного хранения энергии. Об этом организаторы премии сообщили в четверг на пресс-конференции в ТАСС.

На пресс-конференции он подвел итоги XVII номинационного цикла, отметив, что в борьбе за награду приняли участие 39 ученых из 12 стран. С 2019 года конкурсный отбор ведется в трех основных номинациях: "новые способы применения энергии", "нетрадиционная энергетика" и "традиционная энергетика". Международный комитет выбрал лауреатов только в двух первых категориях, присудив премию Халилу Амину и Фреде Блобьергу за их значительный вклад в развитие технологий, обеспечивающих новые возможности в развитии энергетики.

Лауреат премии "Глобальная энергия"-2012, член Международного комитета, член МГЭИК, удостоенный Нобелевской премии мира в 2007 году, Родней Джон Аллам сообщил лауреатам новость об их победе, позвонив им по телефону в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Торжественное вручение премии состоится в октябре в рамках форума "Российская энергетическая неделя". Лауреаты получат золотые медали, золотые нагрудные значки, дипломы и поделят премиальный фонд в 39 млн рублей.

Премия "Глобальная энергия" - международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики. С 2003 года ее лауреатами стали 37 ученых из 12 стран: Австралии, Великобритании, Германии, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии. Премия входит в топ-99 самых престижных и значимых международных наград по данным Международной обсерватории IREG; в рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся наград (ICDA) "Глобальная энергия" находится в категории "мега-премии" за благородные цели, образцовую практику и общий призовой фонд. Премию финансируют ПАО "Газпром", ПАО "Сургутнефтегаз" и ПАО "ФСК ЕЭС".

Победитель в номинации "нетрадиционная энергетика"

Первым лауреатом 2019 года признан профессор Фреде Блобьерг, эксперт в области силовой электроники из Дании. Он стал победителем в номинации "нетрадиционная энергетика".

Ученый - автор ряда изобретений в области технологий приводов с регулируемой скоростью вращения ротора. Они штатно применяются в ветряных турбинах и позволяют рационально вырабатывать электроэнергию, экономя десятки миллионов долларов в год. Также Блобьерг разработал важные решения для интеграции фотоэлектрических установок и ветряных турбин в электросети, что необходимо для надежного и устойчивого функционирования энергосистем в целом. Сегодня установленная мощность таких ВИЭ-установок, подсоединенных к сетям, превышает 1000 ГВт.

Помимо прочего, профессор занимается внедрением новых концептуальных методов обеспечения надежности силовой электроники для ВИЭ в целях снижения стоимости преобразователей энергии при одновременном повышении их стабильности. Два новых исследовательских направлений, инициированных ученым, идут во взаимодействии университетов и промышленных предприятий.

Доктор Блобьерг - самый цитируемый автор среди ученых всех инженерных дисциплин в мире.

Новые способы применения энергии

Вторым лауреатом "Глобальной энергии" в номинации "новые способы применения энергии" стал американский профессор Халил Амин, мировой рекордсмен по количеству публикаций на тему аккумуляторных батарей.

Его исследования связаны с созданием новых катодов и анодов для литий-ионных батарей, разработкой жидкостно-полимерных электролитных систем, а также литий-кислородных, литий-серистых, натрий-ионных аккумуляторов. Он одним из первых изобрел 5-вольтный шпинельный катод LiNi0.5Mn1.5O4, активно внедряемый в настоящее время в энергосистемы различных стран.

Главным достижением ученого считается изобретение катода NMC, широко применяемого сейчас в бытовой электротехнике и электромобилях Chevy Volt, Chevy Bolt, Nissan Leif, Fiat Chrysler, BMW I3 и I8, Ford, Toyota, Honda и Hyundai.

Не так давно ученый разработал новую супероксидную систему аккумуляторов, способную выдавать в пять раз больше энергии по сравнению с литий-ионными батареями. Это открытие дало толчок новому витку исследований, направленных на повышение энергетической плотности аккумуляторных батарей, и снижению издержек на расширение электрификации транспортных средств. Разработанные ученым аноды, катоды и электролиты применяются в деятельности десятков корпораций мира: BASF, Envia LG Chemical, General Motors, Envia, Microvast, Samsung, TODA, Umicore.