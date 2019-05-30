Эксперты: зарплаты научных работников РФ выросли более чем в 1,5 раза в 2018 году

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Среднемесячная заработная плата научных сотрудников в России составила 100,1 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом более чем в 1,5 раза. При этом численность такой категории персонала сократилась на 8,3%, сообщила в четверг пресс-служба Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

"В 2018 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата научных сотрудников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению среднего уровня оплаты труда, в соответствии с указом президента РФ от 7 мая 2012 года "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", составила 100,1 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом более чем в 1,5 раза. При этом численность данной категории персонала сократилась на 8,3%", - говорится в сообщении.

Наиболее высокий уровень зарплат научных сотрудников, как отметили исследователи, - в организациях сферы здравоохранения и образования, где работают 17,3% от их общей численности. По сравнению с 2017 годом заработная плата научных сотрудников в этих сферах выросли в 1,6 и в 1,4 раза соответственно.

Отношение средней заработной платы научных сотрудников к средней заработной плате по региону в 2018 году достигло установленного в указе планового значения (200%) в 71 регионе страны, на долю которых приходится примерно половина общей численности научных сотрудников. В остальных регионах также отмечается рост размера оплаты труда, и значения целевых показателей приближаются к заданному уровню.

"По-прежнему отмечается сильная дифференциация субъектов Российской Федерации по уровню оплаты труда научных сотрудников. Их основной контингент сосредоточен в Москве (40,4%), Санкт-Петербурге (8,9%), Московской (7,5%) и Новосибирской (6,6%) областях. Среднемесячная заработная плата научных сотрудников в этих регионах варьирует в пределах 70-130 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Максимальный рост среднемесячной зарплаты научных сотрудников в 2018 году (по сравнению с предыдущим годом) отмечен в Ленинградской (в 2,3 раза), Астраханской, Пензенской и Рязанской областях, Республике Алтай (в 1,9 раза), добавили в ВШЭ.