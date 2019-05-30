Лауреат премии "Глобальная энергия" заявил о готовности работать с российскими вузами

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Датский профессор Фреде Блобьерг - лауреат международной энергетической премии "Глобальная энергия" - выразил готовность сотрудничать с российскими университетами.

"Я буду рад любой возможности сотрудничества с российскими университетами и [научными] организациями, чтобы заниматься исследованиями на избранных направлениях", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС после объявления лауреатов конкурса.

Эксперт в области силовой электроники Блобьерг удостоен награды за развитие интеллектуальной системы управления для возобновляемой энергетики в номинации "Нетрадиционная энергетика". Также лауреатом стал американский ученый Халил Амин, внесший вклад в развитие технологии эффективного хранения энергии. Церемония вручения премии состоится в октябре на форуме "Российская энергетическая неделя". Победители поделят премиальный фонд в размере 39 млн рублей.

Говоря о том, на какие цели датский профессор предполагает потратить свою часть премии, он сообщил, что намерен задействовать в работе больше молодых ученых. "Может быть, это позволит мне привлечь к своей работе дополнительное число молодых исследователей. Я веду работу по подготовке молодых ученых, и это первое, что приходит мне в голову", - пояснил он на пресс-конференции в ТАСС.

Блобьерг - автор ряда изобретений в области технологий приводов с регулируемой скоростью вращения ротора. Они штатно применяются в ветряных турбинах и позволяют рационально вырабатывать электроэнергию, что дает возможность экономить десятки миллионов долларов в год. Датский профессор - самый цитируемый автор среди ученых всех инженерных дисциплин в мире.

"Глобальная энергия" - международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики. С 2003 года ее лауреатами стали 37 ученых из 12 стран, в том числе из России, Великобритании, Германии, США и Японии. Премия входит в топ-99 престижных и значимых международных наград по данным Международной обсерватории IREG.