Ученые из Новгородского университета разработали программу для самодиагностики аллергии

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 мая. /ТАСС/. Ученые Новгородского государственного университета представили на VII съезде Центров поддержки технологий и инноваций РФ, который проходит в Великом Новгороде, новую разработку - программный комплекс "Аллергодиагноз". Он поможет людям самостоятельно диагностировать аллергические заболевания, сообщила ТАСС в четверг представительница вуза Анна Правда, представившая изобретение.

"В программе комплекса есть база с симптомами и формами заболевания. Получается, что человеку самостоятельно нужно только выбрать симптомы, которые есть, а программа автоматически выставляет ему диагноз", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, над изобретением команда новгородского университета работала около 1,5 лет. Чтобы подтвердить диагноз, программа выдает список анализов и исследований, которые помогут врачу убедиться в точности выводов программы. Польза от такого предварительного исследования, по мнению новгородских ученых, состоит в том, что ускоряется процесс постановки точного диагноза. Пока комплекс прошел только тестовые испытания.

"Очень важный проект диагностики аллергии, который здесь показали, защищен уже нашим патентом, а это значит, что обеспечена мировая новизна этой разработки. Проект социально значимый, его ждут люди, он будет востребован", - прокомментировал новгородскую разработку руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев.

В июне 2018 года правительство Новгородской области и Роспатент заключили соглашение о сотрудничестве. После этого на базе новгородского университета был создан центр поддержки технологий и инноваций. В прошлом году ученые и предприятия региона получили 52 патента на изобретения.