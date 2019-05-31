Обсерватория РАН в КЧР планирует установить телескоп в Чили

ЧЕРКЕССК, 31 мая. /ТАСС/. Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (РАН) из Карачаево-Черкесии совместно с коллегами из Католического университета планирует установить в Чили роботизированный телескоп для проведения астрофизических наблюдений обоих полушарий земного шара. Проект планируется реализовать в ближайшие два года. Об этом ТАСС рассказал старший научный сотрудник обсерватории Геннадий Валявин.

"Мы на сегодняшний день рассматриваем возможность установки этого инструмента (роботизированного телескопа) в Чили вместе с нашими коллегами из Северного католического университета города Антофагасты. Выбор именно этой страны обусловлен тем, что когда мы установим четвертый инструмент на Южном небе, тогда мы будем видеть и Северное, и Южное полушария, поэтому мы хотим именно туда. Реализация проекта планируется в ближайшие два года", - сообщил Валявин.

Ученый отметил, что в Чили планируется установить телескоп, колонну, ПЗС-фотометр, который будет регистрировать снимки небесных тел. Здание и необходимую инфраструктуру построят чилийские коллеги.

Система роботизированных телескопов

Ранее сообщалось, что стоимость проекта Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН, при поддержке Российского научного фонда, составит около 50 млн рублей. Вспомогательные инструменты будут возведены рядом с большим телескопом азимутальным (БТА).

Работы над проектом по введению в работу четырех роботизированных телескопов продолжаются больше трех лет. На данный момент уже построен один серверный телескоп со всем необходимым регистрационным оборудованием, работы со вторым инструментом планируется полностью завершить к концу июня.

"Для второго телескопа инфраструктура полностью подведена, системы возведены, колонны построены, телескоп сам есть. Сейчас мы ждем купол, который приедет через пару недель из Новосибирска", - добавил Валявин. В ускоренном темпе ведется строительство третьего объекта, который будет находиться на той же площадке, он будет установлен к концу 2019 года, четвертый объект планируется перевезти в Чили.

На роботизированных телескопах будут проводить исследования гамма-всплесков и сверхновых, новые астрономические инструменты позволят больше узнать о квазарах, активных галактиках, переменных звездах и других космических объектах.

"Все телескопы будут работать в разных режимах, но все они будут работать на одни и те же направления одновременно: поиск новых экзопланет, и на изучение высокоэнергетичных вспышек, которые появляются каждую ночь. Они имеют загадочную природу и представляют интерес для астрономического сообщества и, как правило, они связаны с гигантскими взрывами, которые происходят в системах других звезд. Мы их здесь регистрируем как рентгеновскую вспышку, а потом исследуем в оптическом диапазоне", - отметил ученый.

Как уточнил Валявин, комплекс планируется пополнять новыми телескопами. В ближайшие несколько лет ученые намерены увеличить список до шести телескопов. "Роботизированные телескопы мы строим не как законченный комплекс, а как некую систему, которая позволяет добавлять другие инструменты. Сейчас по мощностям на своей площадке мы можем установить до 30 небольших телескопов", - добавил он.

Об обсерватории

Крупнейший российский астрономический центр - Специальная астрофизическая обсерватория РАН - был образован 3 июня 1966 года. Обсерватория располагается у подножия горы Пастухова в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, оснащена двумя крупными телескопами: оптическим БТА и самым большим в мире (по диаметру кольцевой антенны) радиотелескопом РАТАН-600. БТА с диаметром зеркала шесть метров до 1993 года был самым большим в мире, сейчас остается самым большим в Евразии. Обсерватория имеет научно-методический филиал в Санкт-Петербурге (Пулково).