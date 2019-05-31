Российские археологи призвали украинских коллег к совместному изучению находок с "Тавриды"

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Российские ученые готовы сотрудничать с коллегами с Украины, если те подключатся к исследованиям расположенных в Крыму археологических памятников и уже найденных артефактов. В том числе сотрудничество возможно при изучении материалов, полученных при раскопках на трассе "Таврида", сообщил ТАСС в пятницу директор Института археологии РАН, академик Николай Макаров.

Ранее сообщалось, что министерство по вопросам неподконтрольных территорий Украины инициировало введение санкций в отношении 28 российских научных и музейных учреждений за проведение, как считают в Киеве, незаконных археологических раскопок на территории Крыма.

"Наши профессиональные отношения [с коллегами из Украины] всегда были очень конструктивными. Мы будем рады, если украинские археологи, специалисты по античности будут работать с нами по изучению материалов северного Причерноморья", - сказал Макаров.

Он уточнил, что масштабные раскопки были проведены, в частности, перед строительством новой федеральной трассы "Таврида". Ученые обнаружили множество артефактов, обследовали ряд археологических памятников. В мае выпущены два тома сборника, куда вошли десятки статей, которые посвящены памятникам, обнаруженным перед строительством трассы, проведенным на них работам, артефактам, найденным археологами.

"Статьи дают представление о качестве проведенных археологических работ и ценности находок. Раскопки - это только первая часть любого исследования. Дальше начинается анализ находок, процессы осмысления материалов, систематизации. И мы открыты, готовы их показывать, готовы привлекать коллег с Украины к аналитической работе", - добавил академик.

Макаров также отметил, что сами раскопки на трассе проводились в соответствии с требованиями Европейской конвенции сохранения исторического наследия, которая ратифицирована в РФ и соблюдается российскими экспедициями. Оснований опасаться, что историческое наследие во время работ было повреждено, нет, исследования были проведены "на самом высоком научном уровне, ничего не было потеряно". При этом провести изыскания было необходимо, так как они позволяли изучить археологические памятники и понять, можно обойтись раскопками или придется менять маршрут трассы на том или ином участке.