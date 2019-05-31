Ученые создали приспособление, позволяющее безопасно делать МРТ людям с имплантами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Ученые из петербургского Университета ИТМО создали специальную подкладку из искусственных материалов, позволяющую безопасно делать МРТ-исследования людям с немагнитными имплантами. Об этом ТАСС сообщил научный сотрудник физико-технического факультета университета Алексей Слобожанюк.

Люди с имплантами, в том числе немагнитными, имеют сложности с прохождением МРТ-исследования. При обследовании имплант может разогреться до опасных для здоровья человека температур, что может привести к травмам и увечьям пациента.

"Если у человека есть немагнитный имплант, его часто не берут на МРТ-исследование, поскольку радиочастотная катушка создает электромагнитное поле в области пространства, включающего все тело пациента, и токи наводятся как на исследуемую часть, так и на имплант, разогревая его по аналогии с эффектом в микроволновой печи. Мы с помощью специальных подкладок из искусственных материалов позволяем сфокусировать импульс только на месте интереса, к примеру только на руке, тогда имплант не нагревается", - сказал Слобожанюк.

Подкладка, разработанная в ИТМО, представляет собой тонкую структуру толщиной около 1 мм. Она располагается между сигнальной катушкой и пациентом. Как отмечают в институте, данная подкладка играет ту же роль, что специальный гель при УЗИ-исследованиях, - она позволяет сфокусировать сигнал на интересующей врачей части тела. Создается эффект линзы, что позволяет снизить общую нагрузку на организм. Также подкладки позволяют улучшить чувствительность приемных катушек, что повышает точность обследования.

Сходные исследования по созданию подкладок проводятся в Нидерландах, Франции и США.

"В Нидерландах мы сотрудничаем с медицинским центром города Лейдена, где разрабатываются схожие подкладки, и ведем эти разработки вместе. Главной уникальностью наших разработок является сочетание структуры из искусственного метаматериала с подкладкой, выполненной из уникального диэлектрического материала, который изготавливает наш индустриальный партнер", - отметил Слобожанюк.