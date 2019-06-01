Проект "Прорыв" решит проблему РАО и повысит экономическую эффективность АЭС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Главный инновационный проект Росатома "Прорыв" позволит решить проблему накопления радиоактивных отходов (РАО) и создаст технологии для экономической эффективности АЭС. Об этом говорится в годовом отчете "Атомэнергопрома", консолидирующего гражданские активы атомной отрасли России.

"Главный инновационный проект в атомной энергетике - проект "Прорыв", направленный на создание реакторов на быстрых нейтронах и замыкание ядерного топливного цикла. Реализация проекта позволит создать технологии, которые решат проблему радиоактивных отходов и повысят экономическую эффективность атомных станций", - говорится в отчете.

В рамках проекта "Прорыв" на площадках СХК в Северске в настоящее время идет строительство опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), возводится завод по производству новейшего смешанного нитридного уран-плутониевого (СНУП) топлива, на котором атомная энергетика будет работать в будущем, строятся реактор "БРЕСТ-300", комплекс по производству СНУП-топлива и комплекс по переработке отработавшего топлива.