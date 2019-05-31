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Кабмин предлагает создавать региональные научные центры РАН решениями ее Общего собрания

Согласно проекту постановления кабмина, такие центры предлагается создавать в виде структурного подразделения академии без образования юридического лица

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает создавать региональные научные центры Российской академии наук решениями ее Общего собрания, а финансирование центров осуществлять в пределах бюджета РАН. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на Официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.

В предлагаемом "Порядке создания региональных научных центров" говорится: "Решение о создании регионального научного центра принимается общим собранием членов Российской академии наук по представлению президиума Российской академии наук и утверждается президентом Российской академии наук".

Согласно документу, региональные научные центры РАН предлагается создавать в виде структурного подразделения Российской академии наук без образования юридического лица.

"Финансовое обеспечение расходов на создание и обеспечение деятельности региональных научных центров Российской академии наук осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Российской академии наук федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период", - указывается в проекте постановления правительства.

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