Искусственный интеллект DeepMind победил людей в Quake III Arena

ЛОНДОН, 31 мая. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) одерживает победу над реальными игроками в компьютерных играх с многопользовательским режимом. К такому выводу пришла команда разработчиков компании DeepMind в исследовании, опубликованном в международном научном журнале Science.

Испытания проводились в режиме Capture the flag (Захват флага) в игре Quake III Arena. Команды должны были захватить флаг противника и перенести его на свою базу. Участники могли воспользоваться различными видами оружия, в том числе лазерным, чтобы уничтожить соперников и вернуть флаг на базу. Главное в игре - командное взаимодействие.

Разработчики во главе с Максом Ядербергом проводили тестирование системы компьютерной программы в условиях, когда команда, управляемая ИИ, противостояла реальным людям. Спустя некоторое время большинство искусственных игроков перенимали поведение и развивали стратегии, схожие с теми, которые используют настоящие игроки. Тактика постоянно менялась в течение 450 тыс. тренировочных игр: если изначально члены команды ИИ ожидали появления флага на базе противника, то потом они начали уделять больше внимания обороне собственного флага.

Уже после 200 тыс. игр интеллектуальные агенты были на шаг впереди лучших игроков. Когда два человека играли против пары ИИ, последние захватывали в среднем на 16 флагов больше. Кроме того, они за 258 миллисекунд реагировали на появление противника и прицеливались в него, а люди тратили на это 559 миллисекунд. И даже в тех случаях, когда разработчики замедляли скорость реакции искусственных игроков, ИИ все равно сохранял лидерство.

"В этом исследовании мы показали, что ИИ, использующий в качестве входных данных только пиксели и игровые очки, может научиться играть на чрезвычайно высоком уровне в многопользовательском мире ", - пишут исследователи.

В мае 2017 года внимание общественности и не только в Китае, но и за рубежом приковали матчи между чемпионом мира по игре в шашки го (китайское название - вэйци) Кэ Цзе и компьютерной программой AlphaGo, в которых взял верх ИИ. Спустя год вновь состоялся аналогичный матч, и Кэ Цзе снова проиграл ИИ.