Ученые из РФ и Италии описали новый вид бактерий, паразитирующих на инфузориях-туфельках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета совместно с коллегами из Италии обнаружили и описали ранее неизвестный вид бактерий-паразитов из нового семейства порядка Rickettsiales, которые паразитируют на инфузориях. Об этом ТАСС рассказал профессор кафедры микробиологии СПбГУ Алексей Потехин.

Бактерии порядка Rickettsiales вызывают многие опасные инфекционные заболевания, такие как сыпной тиф или пятнистая лихорадка Скалистых гор. До настоящего времени считалось, что эти микроорганизмы живут, паразитируя исключительно внутри клеток, однако сейчас ученым из России и Италии удалось описать новый вид, который нападает на клетку и размножается за счет ее ресурсов снаружи, не вторгаясь внутрь.

"Считалось, что все ныне живущие представители риккетсиеподобных бактерий являются исключительно внутриклеточными паразитами простейших или многоклеточных животных. Обнаруженная же нами бактерия Deianiraea является первой попавшей в руки ученых представительницей нового семейства, она ведет хищнический образ жизни, нападая на инфузории из окружающей среды, паразитируя на их поверхности и убивая их", - рассказал ТАСС Потехин.

Обнаружить бактерию помогли пробы воды, отобранные на Кипре ведущим специалистом ресурсного центра "Культивирование микроорганизмов" Научного парка СПбГУ Натальей Лебедевой. Изучив в лаборатории состав пробы, ученые обнаружили, что в ней содержится большое количество инфузорий-туфелек. Наблюдая за ними некоторое время, исследователи заметили, что инфузории теряют реснички, с помощью которых передвигаются и питаются, а затем гибнут. При ближайшем рассмотрении пострадавших инфузорий обнаружилось, что они облеплены слоем бактерий, на тот момент неизвестных науке.

Открытие ученых может заставить ученых пересмотреть представления не только о микромире, но также и об эволюции клеток больших организмов, в том числе человека. Дело в том, что бактерии Rickettsiales имеют общего эволюционного предка с митохондриями, которые присутствуют во всех имеющих ядро клетках, в том числе и у человека.

"Обнаружение внеклеточных бактерий из этой группы заставляют пересмотреть наши взгляды на эволюцию как всей группы Rickettsiales, так и на то, какими были общие предки риккетсиеподобных и митохондрий - клеточных органелл, которые отвечают за энергетический обмен в клетках, которые являются близкими эволюционными родственниками. Мы знаем, что по эволюционным меркам не так давно у митохондрий и риккетсиеподобных был общий предок, считалось, что он был уже внутриклеточным, а теперь мы понимаем, что он наверняка был внеклеточным", - пояснил Потехин ТАСС.