Тюменские лингвисты выделили в русском языке новый союз "в смысле"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Филологи из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в ходе исследований выделили новый союз "в смысле". Первые примеры использования "в смысле" в качестве союза специалисты отнесли к середине ХХ века, сообщила в понедельник пресс-служба ТюмГУ.

"В современной русской речи единица "в смысле" часто употребляется в функции союза, причем уже не только в устной разговорной речи. В этом нас убеждают данные Национального корпуса русского языка (НКРЯ). Практически во всех функциях союз "в смысле" выступает как синоним союза "то есть", - приводит пресс-служба слова доцента кафедры русского языка Натальи Кузнецовой.

Как уточняется в сообщении, союз используется для привлечения внимания собеседника к сказанным словам. "В основном корпусе НКРЯ русисты зафиксировали 7903 вхождения лексемы "смысл" с предлогом "в". Причем оказалось, что контексты, в которых "в смысле" выступает в функции союза, составляют одну восьмую от всего объема вхождения лексемы "смысл" с предлогом "в" (968 примеров)", - говорится в сообщении.

"Первые примеры использования этой единицы в функции союза относятся к середине ХХ века. Всплеск частотности приходится на последние 30 лет", - сообщает пресс-служба.

По словам Кузнецовой, необходимо определиться с тем, что соединяет новый союз. Особенностью союза филологи называют его возможность обращаться к динамике, описывать ситуацию в процессе.