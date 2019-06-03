Японские ученые обнаружили связь между аппетитом и незаметными изображениями еды

ТОКИО, 3 июня. /ТАСС/. Группа японских ученых из Университета Киото обнаружила, что даже незаметные изображения еды могут вызывать у людей чувство голода. Как сообщает газета Asahi, данное открытие может быть использовано для стимуляции аппетита на подсознательном уровне.

В ходе исследования сотрудники университета подключили 22 участников эксперимента к аппарату МРТ. Затем с периодичностью в 1,5 секунды им показывали различные изображения: абстрактные узоры, геометрические фигуры и фотографии гамбургеров. Как и ожидали ученые, образы еды вызвали у испытуемых стимуляцию миндалевидного тела мозга - специального отдела, который отвечает за эмоциональные реакции и выработку аппетита.

На втором этапе специалисты значительно уменьшили время показа, сократив его до 0,02 секунды. Из-за столь быстрой скорости зрители уже не могли осознанно распознать содержимое изображений. Тем не менее, МРТ вновь зафиксировал приток крови к миндалевидному телу, когда вместо бессмысленных абстракций перед людьми на крошечную долю секунды возникал вкусный фастфуд. В связи с этим организаторы эксперимента пришли к выводу, что человеческий мозг реагирует на еду вне зависимости от того, наблюдаем ли мы ее визуально или нет.

"В будущем наше открытие позволит разработать методику, с помощью которой мы научимся провоцировать сильное чувство голода на подсознательном уровне", - заявил руководитель исследовательской группы Сато Ватаро. Ученый не объяснил, в каких именно сферах общественной жизни пригодится подобная технология. Однако можно предположить, что манипуляция подсознанием позволит создать цепляющую рекламу, которая привлечет новых клиентов в кафе и рестораны Японии.