Ученые заявили, что употребление большого количества кофе не вредит организму

ЛОНДОН, 3 июня. /ТАСС/. Ежедневное употребление большого количества кофе - в иных случаях даже 25 чашек - является абсолютно безопасным и не оказывает пагубного влияния на состояние сердечно-сосудистой системы человека. К такому необычному выводу пришла группа британских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета Daily Mail.

В научном проекте приняли участие более 8 тыс. человек, проживающих на территории Великобритании и не имеющих проблем с сердцем. Специалисты из Лондонского университета королевы Марии разделили добровольцев на три группы. Участники первой группы выпивали менее одной чашки кофе в день, испытуемые из второй - от одной до трех чашек бодрящего напитка в сутки, оставшиеся добровольцы употребляли более трех чашек кофе ежедневно. При этом некоторые лица из третьей группы пили до 25 чашек в день.

Кроме того, ученые провели обследование кровеносных сосудов участников, используя метод магнитно-резонансной томографии (МРТ). Они оценили прочность артерий и эластичность стенок аорты в начале исследования, а затем повторили аналогичную процедуру по окончании эксперимента. При этом также учитывались такие показатели как возраст, вес и пристрастие к курению. Результаты показали, что даже у тех пациентов, которые ежедневно выпивали несколько чашек кофе, не было зафиксировано существенных изменений состояния кровеносных сосудов.

"Наше исследование показывает, что кофе не наносит такого серьезного вреда артериям, как предполагалось ранее", - отметил профессор Лондонского университета королевы Марии - Кеннет Фанг. По его словам, некоторые участники ежедневно выпивали огромное количество кофе, и ученые хотели бы продолжить наблюдения за изменениями состояния их здоровья. Это, в свою очередь, поможет специалистам установить точные дозы бодрящего напитка, употребление которых считается абсолютно безопасным для здоровья человека.

Ранее американские ученые выяснили, что регулярное употребление напитков, содержащих кофеин, оборачивается снижением чувствительности к боли. К такому выводу исследователи пришли на основании наблюдений за 62 добровольцами - мужчинами и женщинами в возрасте от 19 до 77 лет. Они ежедневно фиксировали количество употребленного добровольцами кофеина - в кофе, чае, энергетических напитках и в шоколаде. После семи дней эксперимента эксперты приглашали добровольцев пройти тест на чувствительность к боли, в ходе которого специально откалиброванные устройства постепенно усиливали нажим на руку пациента или нагрев участка кожи. Результаты показали, что у тех, кто употреблял большее количество кофеина, чувствительность к боли оказалась ниже.