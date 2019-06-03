Ученые считают, что пути миграции ранних Homo sapiens могли пролегать через пустыню Гоби

ТАСС, 3 июня. Ранние Homo sapiens могли мигрировать по Евразии в том числе через Гоби, третью по площади пустыню в мире. Новые предположения о климатических условиях в эпоху позднего плейстоцена побуждают искать там следы взаимодействия современного человека с обитавшими в той части Азии неандертальцами и денисовцами, считают авторы германо-китайского исследования, опубликованного в журнале PLOS One.

Долгое время ученые считали, что маршруты миграции древнего человека не могли пролегать через этот район, поскольку, по их мнению, Гоби была непреодолима для наших далеких предков. Однако немецкие ученые из Института истории человечества Общества Макса Планка и их коллеги из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных при Китайской академии наук предположили, что в позднем плейстоцене (125 тыс. - 12 тыс. лет назад) ранние представители Homo sapiens могли преодолевать эти пространства, поскольку климат в тот период там был более благоприятным.

"Научные дискуссии о путях миграции Homo sapiens в эпоху плейстоцена часто фокусировались на прибрежном маршруте из Африки <…> через полуостров Индостан и Юго-Восточную Азию. В контексте Северной Азии [благодаря археологическим памятникам, обнаруженным на сопредельных территориях России и Монголии] отмечалось, что этот маршрут проходил через Сибирь, в обход таких обширных пространств, как, например, Гоби", - сказал один из соавторов исследования, профессор Михаэль Петралья (Michael Petraglia). Он напомнил, что за последние 10 лет появилось множество доказательств, что некоторые климатически неблагоприятные районы планеты в прошлом были не столь негостеприимными.

В палеоклиматических исследованиях Северной и Центральной Азии накапливается все больше свидетельств об изменении количества осадков, площади озер, а также площади ледников в этой части Земного шара в эпоху плейстоцена. "С учетом этих климатических и географических особенностей мы моделировали геоинформационную систему для ледников, пытаясь определить периоды их максимального расширения и наибольшего отступления. <…> В итоге мы предположили, что в "самые ледниковые" времена древние люди были вынуждены "путешествовать" через Южную Сибирь, тогда как при отступлении ледников вполне могли проложить пути южнее - через Гоби, которая тогда, скорее всего, не была пустыней", - отметил соавтор исследования Нильс Фанвецер.

"Должны подчеркнуть, что эти маршруты не являются достоверно определенными. Но само предположение об их наличии побуждает искать следы присутствия Homo sapiens и их возможного взаимодействия с неандертальцами и денисовцами в тех частях Азии, которые ранее археологи игнорировали как статистические пустоты", - сказал третий автор исследования, доктор Патрик Робертс.

Денисовский человек, или денисовец - вымерший подвид или вид людей, известный по фрагментарному материалу из Денисовой пещеры в Алтайском крае. Около 40 тыс. лет назад денисовцы населяли ареал, пересекающийся по времени и месту с теми территориями в Азии, где жили неандертальцы и современные люди. У двух последних видов, как установлено, был общий предок. Однако по поводу того, как и когда расходились эти два вида в процессе эволюции, до сих пор нет единого мнения.