Таяние вечной мерзлоты в тундре приводит к распространению загрязнения в грунте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Таяние вечной мерзлоты в тундре приводит к постепенной невидимой для стороннего наблюдателя миграции опасных веществ в почве и верхних слоях грунта, что может грозить масштабным загрязнением арктических территорий в местах их интенсивного освоения. Об этом ТАСС рассказала профессор кафедры геоэкологии и природопользования СПбГУ Марина Опекунова.

"Сейчас на всех уровнях обсуждается вопрос глобального потепления и этот момент очень важен для формирования современной системы экологического мониторинга в районах нефте-, газодобычи, потому что увеличение оттайки мерзлоты приводит к усилению миграции загрязняющих веществ. На данный момент химическое загрязнение в достаточной степени локализовано, но за счет увеличения слоя оттайки растет риск загрязнения в значительно больших масштабах", - рассказала ТАСС Опекунова.

По ее словам, существующие нормы экологического мониторинга на данный момент не предусматривают контроль за распространением загрязнений в грунтовых водах, содержащихся в зоне таяния многолетнемерзлых пород.

Опекунова отметила, что при таянии пропускается процесс проникновения опасных веществ и их миграция под слой почвы. В настоящее время ученые занимаются разработкой методических рекомендаций по проведению экологического мониторинга в арктических регионах.