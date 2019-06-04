Ученые считают, что древние люди стали изготавливать орудия труда свыше 2,6 млн лет назад

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Первобытные люди научились изготавливать каменные орудия труда гораздо раньше, чем предполагалось ранее. К такому выводу пришла группа американских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета The Independent.

Специалисты из Аризонского университета в сотрудничестве с коллегами из Университета Джорджа Вашингтона изучили коллекцию орудий труда периода каменного века, найденную во время археологических раскопок на северо-востоке Эфиопии. Она содержала более 320 различных предметов, возраст которых насчитывал свыше 2,6 млн лет. В течение нескольких лет ученые занимались изучением данной местности, пытаясь найти следы обработки древними людьми изделий из камня, и вскоре их усилия увенчались успехом. Исследователи обнаружили необычные предметы, торчавшие из отложений на крутом склоне, которые внешне напоминали ножи.

Артефакты были искусственно заострены - посредством других камней от них отщеплялись "чешуйки". По словам ученых, все найденные орудия труда специально создавались нашими предками из цельных кусков породы. Вероятно, предметы предназначались для применения в хозяйственных целях. Древние люди использовали их, чтобы разделывать мясо, колоть орехи или открывать панцирь моллюсков.

Ранее, как утверждают палеонтологи, древнейшими свидетельствами систематического изготовления и применения каменных инструментов считались орудия, возраст которых не превышал 2,58 млн лет. "Однако при внимательном изучении обнаруженных образцов, мы установили, что они сильно отличались от предыдущих находок", - отметил один из авторов работы, профессор Уилл Арчер. "Впервые мы видим, как люди откалывали кусочки камня для изготовления инструментов", - подчеркнула научный сотрудник Аризонского университета Кайя Рид. Таким образом, ученые пришли к выводу, что уже более 2,6 млн лет назад наши предки научились разбивать камни и создавать примитивные инструменты для обработки пищи.

"Принимая во внимание тот факт, что различные приматы по всему миру регулярно используют камни в качестве молотков для добычи прочих ресурсов, довольно вероятно, что древние люди, проживавшие на территории Африки, находили новые способы применения каменных орудий для этой цели", - заключил один из ведущих авторов исследования Дэвид Браун из Университета Джорджа Вашингтона.