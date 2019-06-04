Компания-резидент "Сколково" создала аппарат, снижающий смертность при инсульте на 48%

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Компания-резидент кластера биомедицинских технологий Фонда "Сколково" разработала аппаратный комплекс, применение которого снижает смертность среди пациентов с ишемическим инсультом на 48%. О результатах клинических испытаний, проведенных в российских клиниках, во вторник сообщила пресс-служба Фонда "Сколково".

Одним из способов лечения инсульта является метод краниоцеребральной гипотермии (КЦГ). Он применяется для искусственного понижения температуры тела пациента, включая охлаждение мозга с целью его защиты от повреждений при ишемическом инсульте (защита нейронов от кислородного голодания, препятствие развитию отека мозга). Классическая технология предполагает снижение температуры всего тела, и стоимость этой процедуры очень высока за счет одноразовых компонентов применяемой импортной системы. Специалисты из "Сколково" создали аппарат, оснащенный многоразовым шлемом и воздействующий только на необходимую зону - головной мозг. Двухканальный аппарат можно использовать для лечения двух пациентов одновременно, его эффективность доказана клиническими испытаниями.

"Компания "КриоТехноМед", резидент кластера биомедицинских технологий Фонда "Сколково", завершила клинические исследования аппарата "АТГ-01". Тестирование проводилось в течение полутора лет в пяти ведущих клиниках России. В исследовании приняли участие 620 пациентов с различными патологиями головного мозга. "Аппарат позволил снизить смертность при ишемическом инсульте на 48%", - говорится в сообщении.

В отличие от зарубежных аналогов, новый аппарат обладает функцией обратной связи - устройство считывает показатели температуры в разных областях головы и автоматически корректирует процедуру охлаждения. По мнению авторов исследования, подход безопасен и эффективен для лечения пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии, а также в системе скорой и неотложной помощи. Для этого специалисты создадут портативную модель устройства.

"Разработка и системное внедрение аппаратов в клиническую практику были одобрены наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив под председательством президента России. Сейчас проводится работа по включению аппаратной КЦГ в протоколы применения и оснащения лечебных учреждений страны. В настоящее время апробация проводится в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ижевске и Зеленограде", - приводятся в сообщении слова директора компании "КриоТехноМед" Олега Шевелева.

Аппарат уже прошел процедуру регистрации для продажи в России и Казахстане, в перспективе он появится на рынках Беларуси и Узбекистана. "Разработка <...> уже доказала свою эффективность в клинике. Компания получила грант Фонда "Сколково", в том числе для разработки новой версии прибора "АТГ-02" и его портативной модификации "АТГ-02П", предназначенной для использования вне стационара, например, в машине скорой помощи. Новые версии приборов будут единственными в мире аппаратами гипотермии с возможностью обратной связи, построенной на радиотермометрии головного мозга, позволяющей с высокой точностью контролировать температуру в очаге поражения", - считает старший проектный менеджер кластера биомедицинских технологий Фонда "Сколково" Владимир Егоров, чьи слова приводятся в сообщении.

Фонд "Сколково"

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1900).

В 2018 году выручка компаний-участников "Сколково" составила 91,9 млрд рублей, совокупная выручка за девять лет существования проекта достигла 301,1 млрд рублей. Важной частью экосистемы "Сколково" является исследовательский университет - Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института.