Ученые Тюменского университета исследуют таяние мерзлоты в Чарской впадине в Забайкалье

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Специалисты Тюменского индустриального университета (ТИУ) в конце июня 2019 года отправятся в экспедицию на Чарскую котловину в Забайкальский край для изучения изменения состояния мерзлоты в регионе, сообщил ТАСС во вторник доцент кафедры криологии земли Института геологии и нефтегазодобычи ТИУ Владимир Шейнкман.

"Выезжать в район Чарской котловины планируем в конце июня - начале июля, когда еще не все растаяло, в более раннее время здесь бывает очень холодно. Планируем выполнить две задачи: провести учебную практику для студентов, которых мы готовим на специальности по мерзлотоведению, и параллельно привезти сотрудников, которые там проводят исследования", - сказал Шейнкман.

В ходе работ специалисты измеряют температуру многолетних мерзлых вод, проводят наблюдение за всеми мерзлотными процессами, за их изменениями. Как пояснил собеседник агентства, в верхнем слое осадочных горных пород, который изучают ученые, сконцентрирована совокупность видов живых организмов, поэтому необходимо знать, что с ним будет происходить.

По словам специалиста, если раньше средние годовые температуры воздуха в этом районе составляли порядка минус 8 градусов, то последние измерения фиксируют потепление до минус 7. "Если температура мерзлоты на глубине 10-15 м, где температура и весной, и зимой остается постоянной, была порядка минус 3 градусов, то сейчас она тоже стала теплее. Ледники сейчас отступают, подземные льды вытаивают, многолетняя мерзлота переходит из статуса низкотемпературной в средние температуры, идет текущее потепление климата", - добавил он.

Чарская впадина расположена на севере Забайкальского края, рядом с верхним течением реки Чара, между хребтами Удокан, Кодар и Каларским хребтом. Во впадине имеется большое количество озер ледникового, термокарстового и старичного происхождения. Борта и дно впадины покрыты множественными подгорными шлейфами, водно-ледниковыми и ледниковыми формами рельефа, а также речными террасами, которые были сформированы под влиянием климата ледникового и послеледникового периодов.