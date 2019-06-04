В СПбПУ разработали образец двигателя, способного 10 лет обеспечивать полет в космосе

ТАСС, 4 июня. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) Петра Великого разработали опытный образец ракетного двигателя для космических аппаратов, способный обеспечить управляемый полет в течение 10 с лишним лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вуза.

"Ученые СПбПУ разработали ракетный двигатель для космических летательных аппаратов, основанный на ускорении ионов в новой конструкции. <...> Большая скорость факела позволяет получать требуемую тягу, экономно расходуя массу рабочего вещества. Поэтому его должно хватить для управления полетом аппарата на десяток лет и более", - указывается в документе.

В таком двигателе производят ионизацию запасенного рабочего вещества, полученные ионы ускоряют электрическим полем до десятков километров в секунду. Затем ионы нейтрализуют и выстреливают в космическое пространство, создавая реактивную силу. Такой двигатель универсален по отношению к топливу и может работать даже на лунном реголите или марсианском песке. Это позволит дозаправлять космические аппараты во время экспедиций, не перегружая корабль и не сокращая время пребывания в космосе, отмечается в сообщении.

По словам одного из авторов разработки, профессора СПбПУ Олега Цыбина, используемая учеными технология универсальна: нужно сформировать заряженную частицу и ускорить ее электрическим полем. "Для этого может подходить довольно широкий круг рабочих веществ, в том числе газов, жидкостей, твердых тел. Необходимые технологии можно моделировать и апробировать в больших вакуумных камерах на Земле", - приводит пресс-служба слова ученого.

Испытания опытного образца двигателя в условиях, приближенных к полетным, университет проводит совместно с ОКБ "Факел" (Калининград) и Военно-космической академией имени А. Ф. Можайского. Уже поданы три заявки на изобретения, получен один патент.