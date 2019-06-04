Европейские ученые предложили перерабатывать CO2 в топливо на искусственных островах

ТАСС, 4 июня. Ученые из Швейцарии и Норвегии предложили новый способ переработки CO2 в синтетическое топливо с помощью выработки солнечной энергии на искусственных островах. Об этом сообщает издание European Scientist.

"Для преобразования солнечной энергии в электроэнергию необходимо разместить искусственные острова в океанических районах, где высота волн не превышает 7 м, а глубина - 600 м. Это позволит получать CO2 из морской воды, который при реакции с водородом образует метанол для использования в качестве топлива", - отмечается в исследовании. При этом водород планируется получать с помощью фотогальванических элементов, преобразующих солнечную энергию в электричество.

При реализации проекта в крупных масштабах применение искусственных островов, оснащенных "солнечными фермами", позволит радикально сократить объем выбросов углекислого газа. По оценкам ученых, кластер из 70 островов сможет производить до 1,75 т метанола в час, а применение технологии на глобальном уровне позволит устранить потребность в ископаемом топливе в целом.

Исследователи отмечают, что наиболее подходящими местами для постройки искусственных островов являются береговые линии вдоль экватора, где не наблюдается сильных волн и достаточно солнечного света - например, в Индонезии, Бразилии или северной Австралии.