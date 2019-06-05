Эксперты: изменение климата грозит исчезновением животных и растений по принципу домино

ЖЕНЕВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Изменение климата на Земле может привести к исчезновению животных и растений по принципу домино, поскольку многие виды зависят друг от друга и могут жить только сообща. К такому выводу пришли ученые Цюрихского университета и их коллеги из Великобритании, Испании и Чили.

В семи регионах Европы они исследовали связи, установившиеся между цветущими растениями и насекомыми-опылителями. Специалисты хотели выяснить, как потепление может сказаться на экосистемах в целом.

"Чтобы спрогнозировать судьбу видов, экологи обычно используют климатические модели, рассматривающие отдельные виды изолированно, - отметили в Цюрихском университете. - При этом упускается из виду тот факт, что виды являются частью гигантской сети взаимной зависимости". Такое "взаимовыгодное взаимодействие", указали исследователи, сыграло важную роль в обеспечении биоразнообразия на Земле, однако оно в то же время ставит многие виды в уязвимое положение.

Ведущий автор исследования Хорди Басконт в качестве иллюстрации привел пример скальной розы, произрастающей на юге Испании. Прогнозы прочат ей исчезновение к 2080 году с вероятностью в 52%. "Если это произойдет, то один из ее опылителей - маленькая пчела-плотник также окажется под угрозой исчезновения, поскольку потеряет один из своих ресурсов питания, - отметил ученый. - Но поскольку пчела-плотник опыляет также и мирт, то под угрозой окажется и это растение". Если рассматривать перспективы мирта изолированно от других растений и животных, то риск его исчезновения к 2080 году оценивался бы в 38%, а с учетом зависимости от других видов, риск увеличивается до 62%.

По словам Басконта, если учитывать взаимодействие между отдельными видами, то общее число находящихся под угрозой видов окажется более значительным, чем считалось ранее. Исследователи пришли к заключению, что особенно много видов из "зоны риска" обитают или произрастают в Средиземноморье. Это связано с тем, что изменение климата сильнее затронуло этот регион, чем северную и центральную части Европы. Кроме того, многие виды растений и животных Средиземноморья распространены только в этом районе, и вряд ли они приспособятся к условиям жизни где-либо еще.