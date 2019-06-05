Ученые создали вакцину, одинаково эффективную в защите от гриппа и пневмонии

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Специалисты Института экспериментальной медицины (Санкт-Петербург) совместно с коллегами из Государственного университета штата Джорджия (Атланта, США) завершили испытания вакцины, которая одновременно борется с гриппом и вирусом, вызывающим воспаление легких. Об этом в среду сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ), чьим грантом поддержано исследование.

"Мы показали, что новые вакцины защищают мышей от гриппа и RSV [респираторно-синцитиальный вирус] и при этом безопасны. Они предоставляют уникальную возможность использовать один препарат для борьбы сразу с двумя самыми опасными респираторными вирусными инфекциями", - приводятся в сообщении слова заведующей лабораторией иммунологии и профилактики вирусных инфекций Института экспериментальной медицины Ирины Исаковой-Сивак.

Респираторно-синцитиальный вирус (RSV) - наиболее распространенная причина развития таких заболеваний, как бронхиолит (острая вирусная инфекция нижних дыхательных путей) и пневмония (воспаление легких). Этот вирус передается по воздуху. Каждый год врачи обнаруживают его более чем у 30 млн пациентов младше пяти лет, один из 300 детей умирает. Опасно заболевание и для взрослых людей, особенно пожилых пациентов с ослабленным иммунитетом. Эффективной вакцины против вируса RSV все еще нет, созданная в середине прошлого века формалин-инактивированная вакцина вызывала тяжелые осложнения (аллергию), а в некоторых случаях приводила к гибели.

В ходе предыдущего этапа исследования ученые из Петербурга и Атланты создали две вакцины на основе живых ослабленных вирусов гриппа (LAIV-RSV). Ослабленные вирусы в них доставляли в клетки верхних дыхательных путей последовательность участков генома, которых не хватало в вакцине, вызывавшей тяжелую аллергическую реакцию. Испытания на мышах позволили изучить способность организма подавлять аллергию с помощью предложенного подхода.

"В новом исследовании ученые выяснили, что такие вакцины безопасны и действительно защищают как от гриппа, так и от RSV. Для доказательства этого они вводили мышам две дозы созданных вакцин с интервалом в три недели. После этого одну часть животных заражали гриппом, а другую - RSV. Созданные вакцины полностью защитили мышей от вируса гриппа <…> Вместе с тем выработанные благодаря вакцине… клетки успешно боролись и с респираторно-синцитиальным вирусом, а аллергия не наблюдалась", - говорится в сообщении.

Результаты научной работы опубликованы в журнале Antiviral Research.