В Китае начались клинические испытания первой в мире вакцины против норовируса

ШАНХАЙ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Китая дали разрешение на начало клинических испытаний новой вакцины против норовируса, который выступает самой распространенной причиной возникновения вирусного гастроэнтерита. Как пишет в среду газета Shanghai Daily, препарат станет первой в мире четырехвалентной вакциной против норовируса.

Вакцина является совместной разработкой Шанхайского института Пастера (IPS) при Китайской академии наук и компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Разрешение на проведение клинических испытаний, которые продлятся около пяти лет, было выдано 30 мая Национальным управлением по медицинским препаратам.

По словам руководителя данного проекта в IPS Хуана Чжуна, на разработку вакцины ушло четыре года. Ее эффективность в предотвращении инфицирования норовирусом, который также называют "желудочным гриппом", теоретически может составить от 80% до 90%.

Разработка вакцины в Китае и в мире

Высокозаразный и в некоторых случаях смертельный норовирус, который выступает основным возбудителем вирусного гастроэнтерита, ежегодно по всему миру диагностируется примерно у 685 млн человек. Норовирус каждый год уносит жизни около 210 тыс. человек. Вспышки заболевания обычно происходят в холодное время года, а в группе наибольшего риска находятся дети и пожилые люди. Вирус передается через воду, еду, воздушно-капельным путем и через прямой контакт с инфицированным человеком.

В Китае, как отмечает издание, данная проблема также стоит весьма остро. По официальным данным, в последние годы норовирус диагностируется в среднем у 156 детей из 1 тыс. в возрастной группе до 5 лет.

Эффективной вакцины или каких-либо медицинских препаратов против норовируса пока нет. Разработкой вакцины занимается не только Китай. США и Япония уже проводят клинические тесты своих препаратов. Однако, как считает исследователь из IPS Лю Цинвэй, "шанхайская вакцина" станет самой эффективной в мире.

Учеными было выявлено около 20 эпидемических штаммов норовируса, уточняет Shanghai Daily. В Китае большинство случаев инфицирования вызывают четыре штамма, против которых и разработана шанхайская вакцина.