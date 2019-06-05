Ученые разработали новый метод измерения ударных волн, рождающихся на Солнце

Космическая погода имеет важное значение для жизни на Земле - солнечные вспышки и облака плазмы, распространяющиеся от Солнца со скоростью 100-2500 км/с, могут стать причиной крупномасштабной магнитозвуковой ударной волны в атмосфере Солнца, которая представляет угрозу для космонавтов и спутников. Выбросы солнечной массы и связанные с ними ударные волны при встрече с магнитосферой Земли могут вызывать сильные геомагнитные бури.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Исследователи Сколковского института науки и технологий (Сколтех) совместно с коллегами из Грацского университета им. Карла и Франца и Королевской обсерватории Бельгии разработали улучшенный метод 3D-реконструкции ударных волн, рождающихся во время выбросов энергии на Солнце. Новый подход позволяет измерять высоту и оценивать скорость распространения волн, сообщила в среду пресс-служба института.

С 2006 года в рамках миссии NASA "Стерео" у ученых появилась новая возможность изучения выбросов энергии на Солнце с помощью двух одинаковых космических аппаратов. Один из них обгоняет орбиту Земли, второй чуть отстает. Это позволяет одновременно наблюдать Солнце из двух точек и использовать изображения для воссоздания трехмерной структуры взрывных явлений. Ученые Сколтеха на основе полученных данных смогли создать новый метод 3D-реконструкции ударных волн, которые наблюдаются в крайнем ультрафиолете.

"Ученым удалось выполнить оценку высоты ударной волны в достаточно сложных условиях, когда оба спутника Стерео наблюдают разные сегменты волны, а также когда волна становится диффузной и сигнал слабеет. Кроме того, 3D-реконструкция позволяет корректно оценить скорость распространения волны", - говорится в сообщении.

Подход к исследованию ударных волн основан на комбинации методов геометрии стереозрения с дополнительными тонкими инструментами фильтрации шумов и может быть полезен для изучения и прогнозирования экстремальных космических погодных явлений, считает первый автор исследования, профессор Сколтеха Татьяна Подладчикова. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Сколтех

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) - негосударственное научно-образовательное учреждение, созданное в 2011 году при участии Массачусетского технологического института (МТИ). Сколтех готовит новые поколения исследователей и предпринимателей, развивает научные знания и содействует технологическим инновациям с целью решения важнейших технологических задач.