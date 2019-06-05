Проект циклолета вертикального взлета впервые представили общественности в Москве

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Фонд перспективных исследований (ФПИ) представил на международном салоне "Комплексная безопасность 2019" в Москве проект нового летательного аппарата - циклолета вертикального взлета, который может подняться в небо в 2020 году. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе фонда.

"ФПИ представил на международном салоне "Комплексная безопасность 2019", проходящем на ВДНХ, проект циклолета вертикального взлета, действующий демонстратор которого будет показан через год. Летные испытания демонстратора беспилотного летательного аппарата вертикального взлета и посадки с циклическими движителями запланированы на 2020 год", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в фонде, научно-технический совет ФПИ в конце 2018 года утвердил проект создания демонстратора беспилотного летательного аппарата вертикального взлета и посадки с циклическими движителями.

"Как ожидается, оснащенная гибридной силовой установкой машина в ходе испытаний в 2020 году будет выполнять функциональные задачи по транспортировке грузов и мониторингу, а также подтвердит все выше заявленные преимущества нового типа летательных аппаратов - циклолетов", - ожидают в ФПИ.

Циклические движители

Как рассказали в пресс-службе, попытки создания летательных аппаратов с циклическими движителями предпринимались с начала ХХ века. Первый в мире циклолет, разработанный инженером Евгением Сверчковым, был построен в России в 1909 году. Однако летающие прототипы начали появляться лишь в последнее десятилетие в исследовательских центрах Австрии, США, Китая и Республики Корея. Например, в Республике Корея был создан и показан на выставке циклолет размером около метра и весом в 20 килограммов.

"Основными особенностями летательных аппаратов вертикального взлета и посадки с циклическими движителями по сравнению с вертолетной техникой являются возможность работы в ограниченных условиях за счет защищенности движителей от соударений с препятствиями, способность причаливания к вертикальным поверхностям, взлет и посадка с наклонных поверхностей и более высокая маневренность: при управлении циклолетом практически отсутствует инерция - направление движения и скорость полета можно изменить за секунду", - рассказали в ФПИ.

Кроме того, как показало математическое моделирование, циклолет по ряду ключевых параметров превосходит и схожие с ним по компоновке мультикоптеры. В частности, при одинаковых габаритах и взлетной массе, циклолету требуется гораздо меньшая мощность двигателя при почти вдвое большей массе полезной нагрузки.