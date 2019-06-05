Китайские ученые разработали новую методику выявления маркеров злокачественных опухолей

ШАНХАЙ, 5 июня. /ТАСС/. Ученые в Китае разработали новый флуоресцентный метод, который позволяет эффективно выявлять различные маркеры злокачественных опухолей. Как сообщило в среду агентство "Синьхуа", соответствующие исследования провела группа специалистов из Сучжоусского института биомедицинской инженерии и технологий при Китайской академии наук.

Как рассказал агентству руководитель исследовательской группы Мяо Пэн, новая методика позволяет обнаружить два общих маркера опухоли - альфа-фетопротеин (AFP) и карциноэмбриональный антиген (CEA). Выявление соответствующих маркеров, уточнил он, играет важную роль в раннем обнаружении и диагностике рака. Новый метод, по словам Мяо Пэн, прост в применении, требует меньше затрат, удобен и обладает огромным потенциалом в биомедицинских исследованиях и клинической диагностике.

Специалисты, как передает агентство, установили, что уровни альфа-фетопротеина (AFP) и карциноэмбрионального антигена (CEA) в сыворотке крови связаны с возникновением многих разновидностей рака.

Результаты исследования были опубликованы китайскими учеными в британском журнале по химии Nanoscale.