На выставке в Екатеринбурге представили мумию мамонтенка Любы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского (Салехард) представил оригинал мумии мамонтенка Любы на выставке "40000 лет и зим. Долгий сон мамонтенка Любы", которая открылась в Свердловском областном краеведческом музее в рамках Уральского культурного форума. Об этом сообщила на церемонии открытия директор музейно-выставочного комплекса Татьяна Копцева.

"Мы впервые привезли в Екатеринбург выставку, которая называется "40000 лет и зим. Долгий сон мамонтенка Любы", чтобы еще раз показать не только уникальность этой палеонтологической находки, но и те мифологические, художественные образы, которые так волнуют и коренные народы, и мастеров, художников. Мамонтенок, мамонт - особенный герой наших сказаний", - сказала Копцева.



Мамонтенка Любу дополняют другие экспонаты, в том числе созданные ямальскими мастерами и художниками, пояснила Копцева ТАСС. "Мы добавили [в экспозицию] уникальные находки мамонтовой фауны того времени. Здесь представлены волосы, кожа и подошва мамонта. Кроме того, Сергей Баранов, наш художник, создал серию картин, посвященную мамонту в мифологии. Также представлены изделия декоративно-прикладного искусства, посвященные этому образу", - добавила она, уточнив, что выставка будет открыта для посетителей до 14 июля.

Всего на одной площадке начали работать шесть выставочных проектов музеев из Челябинска, Кургана, Нижнего Тагила, Салехарда и Ханты-Мансийска, сообщила на церемонии открытия генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея Наталья Ветрова.



Мумию возрастом 42 тыс. лет обнаружил оленевод Юрий Худи на полуострове Ямал в мае 2007 года, мамонтенка назвали в честь его жены. Животное погибло, когда ему было не более одного года, утонув в реке. Эксперты заявляют, что мумия представляет особую ценность, поскольку тело мамонтенка сохранилось почти полностью. Оригинал хранится в Музейно-выставочном комплексе им. И. С. Шемановского, однако с момента находки экспонат успел поучаствовать в выставках как в российских регионах, так и за рубежом, в том числе в Великобритании, Германии, Китае, США, Японии, Австралии.



Уральский культурный форум, созданный для определения перспектив развития социально-культурной сферы в регионах, впервые проходит в Екатеринбурге с 5 по 8 июня. Среди целей форума - консолидация творческих центров Уральского федерального округа, определение перспектив развития социально-культурной сферы и художественного образования в регионах. Его учредителем выступает полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Запланировано порядка 200 мероприятий, среди которых музыкальные концерты, лекции и пленарные заседания.